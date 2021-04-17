菅義偉訪美｜日本首相稱會就人權發聲　惟需與中國建立穩定關係

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-17 11:34

日本首相菅義偉4月16日稱，日本將在有需要時向中國發聲和講人權，但他也強調需要與北京政府建立穩定的雙邊關係。

菅義偉與拜登完成1天的會面後，出席戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的活動。他稱：「在由中國造成的待定議題方面，日本的基本政策是堅定地說應該說的話並強烈要求中國採取具體行動，同時尋求與中國建立一個穩定且具建設性的關係。」

日本首相菅義偉（右）4月16日與美國總統拜登（Joe Biden）會面，圖為2人會晤後在華盛頓白宮玫瑰園召開聯合記者會。（AP）

菅義偉在提及中國被指企圖改變東海及南海現狀的舉動時稱：「我無意在有關主權和包括民主、人權和法規在內的普世價值觀的議題上讓步。」

菅義偉指，日本會就緬甸、新疆和香港等議題堅定發聲，並與國際社會一起努力尋求進行具體行動。