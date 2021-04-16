拜登菅義偉將晤　料就中國議題交流　台海入聲明料惹怒北京

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-16 12:39

美日峰會進入倒計時，日本首相菅義偉開始訪美行程，將與美國總統拜登（Joe Biden）舉行首次面對面會談。據透露，在菅義偉訪美期間，幾乎所有話題都涉及中國，美日將就台灣問題形成統一陣線。

2021年4月15日，日本首相菅義偉抵達美國馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Andrews Air Force Base）後，日本訪美代表團走下飛機。（AP）

菅義偉與拜登的會談在日本時間17日凌晨（美國東部當地時間16日下午）舉行，就台灣問題進行磋商。

中國無處不在

美國彭博社報道，美國總統拜登利用美國在亞洲的盟友來對抗中國的努力，將在4月16日與日本首相菅義偉的峰會期間進行檢驗。這是拜登上任以來首次與外國領導人進行面對面會晤。

在菅義偉訪美期間，中國的陰影將籠罩在幾乎所有話題上，從人權到台灣，再到供應鏈。據一位美國官員15日向記者介紹，美日兩國領導人計劃就台灣海峽局勢發表聲明，並宣佈一項20億美元的5G技術計劃。

評論稱，就在拜登宣布從阿富汗撤軍幾天後，他與日本領導人舉行會晤，這是迄今為止最明顯的跡象，表明美國總統決心將美國外交政策的重心轉移到印度-太平洋地區。

對日本來説，菅義偉成為拜登執政後首位進入白宮的外國領導人，這給了菅義偉一個絕佳的機會，為未來幾年在一系列問題上與華盛頓的關係定下基調。

彭博社也指出，在美日兩國領導人尋求發出統一聲音之際，如何在威懾中國的同時，又不讓日本最大的貿易夥伴中國發出猛烈抨擊，這將是一個至關重要的問題。

台灣問題寫入聯合聲明？

美國有線新聞網絡（CNN）稱，美國總統拜登計劃利用16日與日本首相菅義偉的會晤向中國發出一個訊號，即在美國尋求重新聚焦東亞外交政策之際，兩國團結一致，反對北京最近對台灣的「侵略」。

拜登政府一位高官稱，美日兩國領導人將討論新冠肺炎（COVID-19）疫情、朝鮮問題、地區安全問題、氣候危機、對華政策和技術政策等。

但這位官員強調，預計中國將是最大的關注點之一，兩國領導人將深入談論中國。

據路透社報道，美國政府一名高官透露，美國總統拜登和日本首相菅義偉將在16日舉行的峰會上，就中國最敏感的台灣問題形成統一戰線，預計將就台灣問題發表聯合聲明。

拜登和菅義偉還將討論新疆問題與香港問題，同時還宣佈向5G投資20億美元，以對抗中國的華為公司。

日本共同社報道，據日本外務省透露，若日美首腦聯合文件明確提及台灣，將是1969年日本時任首相佐藤榮作與美國時任總統尼克遜（Richard Nixon）會談以來的首次，當年美日聯合聲明中稱，台灣的安全對日本安全至關重要。

路透社也注意到，美日領導人上一次在聯合聲明中提到台灣還是在1969年。

共同社指出，日美首腦如果在台灣問題上強力制約中國，必會遭到中方強烈反對。日本政府高官説明稱，將台灣問題寫入日美聯合文件一事將慎重協調到最後階段。