8.18及8.31集會｜美英歐盟關注香港泛民人士判刑

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-17 12:28

包括壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨成員李柱銘和前立法會議員李卓人等香港多名泛民派元老4月16日因2019年參與8.18和8.31集會，被判監禁、緩刑。美國、英國和歐盟（EU）均關注事件，就此發聲。

美國務卿布​林肯（Antony Blinken）當天發聲明譴責事件，稱此舉再次證明中國和港府破壞香港人在基本法和《中英聯合聲明》保障下的基本自由和權利，努力消除各種形式的異議。

美國務卿布​林肯（Antony Blinken）4月16日指，7名泛民領袖與170萬名香港市民一同出席和平集會，法院判處的刑期不符合他們當時非暴力性質的行為，華府將繼續敦促港府釋放那些因行使基本自由而被捕或被監禁的人。 圖為布​林肯14日在比利時首都布魯塞爾（Brussels）的北約（NATO）總部出席記者會。（Reuters）

英國外交部同日在一份聲明中表示，港府針對泛民領袖提出起訴是不可接受和的必須停止的行為。

▼外相藍韜文在Twitter表示將繼續與香港人民站在一起：

The Hong Kong authorities’ decision to target leading pro-democracy figures for prosecution must stop.



We will continue to stand together with the people of Hong Kong — Dominic Raab (@DominicRaab) April 16, 2021

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）的發言人這一天也表示：「部分人士行使受保障的公民權利時因做出非暴力行為遭判長期監禁，這是香港民主空間持續縮小以及基本自由受侵蝕的進一步跡象。」「香港這些發展讓人質疑中國恪守國際承諾意願，（不僅）破壞信任，也影響中歐關係」。