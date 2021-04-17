美日聯合聲明內容涉華　中國駐日本使館：提出嚴正交涉

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-04-17 20:04

日本首相菅義偉在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）4月16日舉行會談後，雙方發布的聯合聲明提及香港、台灣。中國駐日本大使館發言人4月17日表示，日美所謂中國違反基於規則的國際秩序的説法毫無根據，又指台灣、新疆、香港等事務純屬中國內政，不容任何外部干涉。

中國駐日本大使館4月17日發表聲明稱，日美領導人會晤和聯合聲明對中國進行無端指責，粗暴干涉中國內政，侵犯中方領土主權，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中方已向日美雙方提出嚴正交涉。

4月16日，菅義偉（左）和拜登在白宮玫瑰園召開記者會。（AP）

發言人指，日美所謂中國違反基於規則的國際秩序的説法毫無根據，世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系，只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨為基礎的國際關係基本準則，中方在東海、南海問題上的立場主張具有充分歷史和法理依據，將繼續堅定維護領土主權和海洋權益，同時致力於通過對話協商解決有關分歧，維護有關海域和平穩定。

發言人又稱，台灣、新疆、香港等事務純屬中國內政，不容任何外部干涉，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，無論日美説什麼、做什麼，都改變不了釣魚台屬於中國的客觀事實。中方將繼續採取一切必要措施堅定捍衞國家主權、安全和發展利益。

發言人指，日美同盟作為雙邊特殊安排，不應針對第三方，更不應損害第三方利益，日美固守冷戰思維，拉幫結派搞小圈子，挑動政治對立，完全是逆時代潮流而動，同地區國家求和平、謀發展、促合作的期待背道而馳，其圖謀必定不會得逞，中方敦促有關國家摒棄陳舊過時的零和博弈思維，停止對中國的無端指責，停止干涉中國內政，以實際行動維護雙邊關係及地區和平穩定大局。