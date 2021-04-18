菲臘親王逝世｜靈柩安放聖喬治教堂皇家墓室　女王死後再同埋葬

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-18 01:57

英國愛丁堡公爵菲臘親王（Prince Philip）4月17日舉殯。他的靈柩安放於聖喬治教堂（St George's Chapel）的皇家墓室，預計留待英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世再一同安葬國王喬治六世紀念教堂。

皇家墓室是於1804年至1810年期間為喬治三世（George III）建造，安葬了三位國王，包括喬治三世和他兩名兒子喬治四世（George IV）和威廉四世（William IV）。

墓室曾暫時安放了近30名王室成員，包括菲臘的母親愛麗絲公主（Princess Alice）。她的遺體後來移送到耶路撒冷橄欖山的一間女修道院，葬於姨母俄羅斯大公塞爾日夫人（Grand Duchess Serge of Russia）伊麗莎白公主（Princess Elisabeth）旁邊。

圖為2021年4月17日，英國查理斯王子送別父親菲臘親王。（美聯社）

伊利沙伯二世的父親喬治六世（George VI）安放皇家墓室17年，後來移送到國王喬治六世紀念教堂。他的妻子王太后伊利沙伯（Queen Elizabeth, the Queen Mother）和女兒瑪嘉烈公主（Princess Margaret）死後一同埋葬於此。