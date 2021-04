撰文: 梁凱怡 最後更新日期: 2021-04-18 00:03

英國愛丁堡公爵菲臘親王(Prince Philip)4月17日舉殯。受到新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)防疫規定所限,所有出席葬禮的人都要戴口罩。英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)也因此要獨自一個坐。

根據英國防疫規定,如果不是同住的人必須保持約兩米距離。女王過去一年都是與菲臘組成「氣泡」,因此她未能與子女、孫兒孫女或其他王室成員一同就坐,要與安德魯王子(Prince Andrew)相隔一段短的距離。

查理斯王子(Prince Charles)和卡米拉(Camilla, Duchess of Cornwall)一同坐於英女王的對面。威廉王子(Prince William)和凱特(Catherine, the Duchess of Cambridge)一同就坐,至於他們對面的哈里王子(Prince Harry)則也要獨坐。