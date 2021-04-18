俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼繼續絕食　醫生：健康惡化或隨時死亡

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-18 06:07

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）絕食行動踏入第三週。他的醫生阿希赫明（Yaroslav Ashikhmin）4月17日表示，納瓦爾尼的健康狀況急速惡化，有可能出現腎衰竭，隨時有機會死亡。

阿希赫明表示，收到納瓦爾尼家人提供的檢測結果，展示納瓦爾尼體內的鉀水平升高，意味可能出現心臟停搏，肌酸酐水平升高則代表腎臟受損。他指，納瓦爾尼隨時有機會死亡。

納瓦爾尼支持的工會「醫生聯盟」領袖瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）表示，必須立即採取行動。

We have been waiting for two days with concerns growing. No response thus far.

Potassium in blood serum 7.1 mmol/L is both — kidney failure and severe heart-rhythm disturbances, i.e. ventricular fibrillation to the extent of cardiac arrest.

The action must be taken immediately

2/ — Команда Анастасии Васильевой (@DrAnastasy) April 17, 2021

圖為2021年2月20日，俄羅斯反對派納瓦爾尼於莫斯科的法院應訊。（路透社）

納瓦爾尼去年中毒前往德國就醫，1月回國被捕，後來因為違反挪用公款案的緩刑條款被判監禁。服刑期間，納瓦爾尼聲稱監獄未有就背痛和腿痛提供合適的治療，因此自3月31日起絕食抗議。