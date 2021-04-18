俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼繼續絕食　醫生：健康惡化或隨時死亡

即時國際
撰文：
最後更新日期：

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）絕食行動踏入第三週。他的醫生阿希赫明（Yaroslav Ashikhmin）4月17日表示，納瓦爾尼的健康狀況急速惡化，有可能出現腎衰竭，隨時有機會死亡。

阿希赫明表示，收到納瓦爾尼家人提供的檢測結果，展示納瓦爾尼體內的鉀水平升高，意味可能出現心臟停搏，肌酸酐水平升高則代表腎臟受損。他指，納瓦爾尼隨時有機會死亡。

納瓦爾尼支持的工會「醫生聯盟」領袖瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）表示，必須立即採取行動。

圖為2021年2月20日，俄羅斯反對派納瓦爾尼於莫斯科的法院應訊。（路透社）

納瓦爾尼去年中毒前往德國就醫，1月回國被捕，後來因為違反挪用公款案的緩刑條款被判監禁。服刑期間，納瓦爾尼聲稱監獄未有就背痛和腿痛提供合適的治療，因此自3月31日起絕食抗議。

俄羅斯反對派領袖納瓦利尼入獄至今消瘦15公斤　獄方威脅強迫餵食
俄羅斯反對派領袖支持者要求探監被拒　警察拘捕9人
俄羅斯反對派領袖宣布獄中絕食　抗議健康問題不獲重視
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。