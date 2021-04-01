俄羅斯反對派領袖宣布獄中絕食　抗議健康問題不獲重視

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-01 01:26

俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）3月31日宣布在獄中絕食，以此向獄方抗議自己的背和腿部疼痛問題未獲充分治理。

納瓦利尼在Instagram上載聲明，指自己的背痛蔓延至右腿，而且左腿則感到麻痹。他認為每名囚犯都有權利尋找專科醫生檢查和診斷，因此在自己獲得這個安排前，會在獄中絕食，強調別無他法下才選擇此舉。

他提到當局只處方普通的止痛藥和藥膏，但拒絕提供私人醫生處方的藥物或分享診斷報告。

納瓦利尼被關在莫斯科東北方的「2號流放地」（Penal Colony No. 2，IK-2），位於佛拉基米爾州城市波克羅夫，圖為「2號流放地」建築外貌（Reuters）

現年44歲的納瓦利尼在2月遭俄羅斯法院裁定違反保釋條件罪名成立，判處入獄2年半。當局在3月較早時將他由莫斯科押送到東部佛拉基米爾州（Vladimir）城市波克羅夫（Pokrov）一間惡名昭彰的「2號流放地」（IK-2），他曾形容監獄環境猶如集中營。

納瓦利尼表示，監獄方面不但沒有提供醫療援助，反而剝削自己的睡眠，晚上睡覺時更被當局每小時叫醒，確保自己留在指定地方。

俄羅斯聯邦監獄局上周稱，曾安排納瓦利尼接受檢查，形容對方情況穩定和理想。