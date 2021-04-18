拜登維持特朗普1.5萬難民限額　遭黨友批評後改口稱將上調

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-18 11:09

美國總統拜登（Joe Biden）4月16日簽署的一份行政命令把本年度難民入境人數維持在1.5萬人，與前總統特朗普（Donald Trump）一樣。此舉違背其競選承諾。拜登遭民主黨議員批評後在4月17日指，未來將上調接收難民限額。

拜登當天在特拉華州（Delaware）打完高爾夫球後會見傳媒，稱華府將增加配額數量，難民限額將超出1.5萬個。

美國總統拜登在特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）4月17日打高爾夫，圖為他打完一輪高爾夫球後與記者對話。（Reuters）

拜登16日簽署行政命令，維持特朗普時期的移民美國難民配額，擱置把接收難民人數增至6.2萬個配額的計劃。新令隨即惹來多名黨友和難民維權團體批評。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）同日稱，拜登仍致力於把難民配額上限提升至62,500個，雖然他有關難民分配的指示已有些混亂，但拜登將在5月15日前、本財政年度的剩餘時間內設定最終的2021年難民配額上限。

普薩基解釋，鑑於新政府繼承了前朝的難民入境人數減少計劃，以及難民安置辦公室的負擔，拜登最初定下把難民人數配額增至6.25萬人的目標似乎不太可能實現。