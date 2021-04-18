博鰲亞洲論壇今起舉行　2021全球首個以實體會議為主大型國際會議

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-18 12:30

中國海南省瓊海市博鰲鎮4月18日至21日召開博鰲亞洲論壇（Boao Forum for Asia）2021年年會，這是2021年全世界第1個以實體會議為主的大型國際會議。

博鰲亞洲論壇2021年年會以「世界大變局：共襄全球治理盛舉 合奏一帶一路強音」為主題，結合網上和實體會議2種方式舉行。

60多場活動分「解讀中國」、「把握世界變局」、「一帶一路合作」、「擁抱產業變革」、「與新技術共舞」和「共享發展」6大類，當中涵蓋電子貨幣、知識產權、《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、人工智能、人口老化、5G、碳中和、世界貿易組織（WTO）改革、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗和供應鏈等議題。

圖為博鰲亞洲論壇網站4月2日發布的相片。（博鰲亞洲論壇網站）

海南政府網站8日稱，預計約2,000人參加論壇。中外領導人、外國前政要和國際組織負責人等將在網上或直接到現場出席年會。

香港特首林鄭月娥、創科局長薛永恒、財金事務及庫務局長許正宇及貿易發展局總裁方舜文已前往海南出席年會開幕式。除此之外，多國駐華大使、中國人民銀行行長易綱、香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年、提出軟實力概念的美國哈佛大學退休教授奈（Joseph Nye）和蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）等亦位列這次論壇的最新確認嘉賓名單。