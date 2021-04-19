俄羅斯2025年將退出國際太空站　擬另自行籌建

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-04-19 10:13

由於國際太空站俄羅斯艙段出現了技術問題，俄方決定在2025年退出國際太空站項目。

俄新社4月18日報道，俄羅斯副總理鮑里索夫（Yuri Borisov）在俄羅斯第一頻道《莫斯科-克里姆林宮-普京》節目上宣布，俄羅斯將在4年後退出國際太空站（ISS）項目。

這項決定是在4月12日「國際載人航天日」舉行的會議上做出的。俄羅斯國家航天集團指出，國際太空站功能艙模塊已接近其服役期限。

俄羅斯國家航天集團稱：「我們與國際太空站項目的合作伙伴商定了太空站的運轉期限為2024年。在這一時限之後，這些太空站模塊組件的使用壽命已大部分到期，我們將根據太空站模塊組件的技術狀況以及我們架設新一代國家軌道太空站的計劃做出決定。」

俄羅斯將建設自己的國家太空站。俄羅斯科學院院長謝爾蓋耶夫（Alexander Sergeyev）在科學院主席團會議上表示，他預計該項目將於2025年後開始籌集資金。

在此之前，俄羅斯地面飛行控制中心主管索洛維耶夫（Vladimir Soloviev）宣布，由於國際太空站俄羅斯艙段的技術問題，需要建立一個新的太空站。國際太空站俄羅斯艙段那裏發現了縫隙，空氣通過這些縫隙漏出。它們已被密封，但仍有少量漏氣。

索洛維耶夫預測2025年以後其他部件也會雪崩般地失靈，俄羅斯在國際太空站上在此上面的花費估計為100億至150億盧布。

2020年10月份，索洛維耶夫提出了新型俄羅斯軌道太空站的外觀建議，計劃至少包括5個艙：核心艙、專用生產艙、後勤物流艙、用於組裝、發射、接收和維修航天器的平台艙、以及一個可容納4名遊客的商業艙。