日媒：美日首腦會談確認未來向6G研發投資45億美元

撰文： 曹毅 最後更新日期： 2021-04-19 15:13

美日兩國首腦4月16日確認了兩國未來向新一代通訊標準6G研發投資總計45億美元的方針，此外雙方還一致同意針對半導體等供應鏈展開合作。

日本媒體《日本經濟新聞網》4月19日報道，根據美日兩國首腦4月16日公布的聯合聲明顯示，為了推動6G的研發以及5G的普及，美國將投資25億美元，日本將投資20億美元。

報道稱，目前中國電訊公司華為與中興在基站市場掌握四成份額，如果加上愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）以及三星電子（Samsung Electronics），那麼總份額達到九成。在5G專利方面，日企NTT docomo擁有近6%，高通與華為擁有均超過10%，考慮到中國在5G領域實力迅速增強，美日很有可能重新尋求技術以及制定國際標準化等方面的合作。

另一方面，關於美日計劃強化在半導體領域的合作，日本產業界對此發出了期待和不安這兩種聲音。有廠商指出，此舉有利於推動日本國內生產成本下降，另有廠商認為，在美日加強合作的同時，美國擴大對華的制裁可能性也會提高，屆時日企將難以擴大在華業務。

另據白宮官網消息，美日雙方承諾投資的45億美元主要用於加強數字領域的競爭力，包括與網絡安全有關的研發、測試與部署，以及發展以5G與6G為代表的訊息通訊技術（ICT）。