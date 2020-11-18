Apple和Google加入美國6G聯盟　6G方向未定先確定有國籍之別？

在全球範圍內5G才剛剛起步，6G領域的競爭已經在悄無聲息中展開。就在上周末，蘋果、Google加入美國的Next G Alliance 6G聯盟，愈來愈多的科技巨頭也開始佈局未來6G網絡技術。分析稱，未來6G或將出現標準分裂狀態，6G技術可能存在「國籍」之別。

01 何為美國6G聯盟

今年10月，美國電訊行業解決方案聯盟（ATIS）宣布正式成立「Next G 」聯盟（下一個G聯盟）。ATIS是一個由150家成員公司組成的貿易機構，業務涉及5G、物聯網、智慧城市和人工智能多個領域，致力於「為 6G 及以後的北美領導力奠定基礎」。

據悉，Next G聯盟源於ATIS內部的一項行動，該行動旨在為北美地區制定一種有組織的方式來實現針對5G及未來無線技術。ATIS曾經表示：「當世界正在探索點亮6G之路的機會時，美國必須及時採取關鍵行動，以確保在 6G 創新和發展中毫無疑問的領導地位。」

(iStock/GettyImages)

02 美派全明星陣容

根據Next G聯盟的官方資料顯示，其創始成員的陣容不僅豪華且十分強大，其中包括 AT&T、貝爾加拿大、Ciena、愛立信、Facebook、InterDigital、JMA Wireless、微軟、諾基亞、高通、三星、TELUS、Telnyx、T-Mobile、US Cellular 和 Verizon。

而在蘋果和Google加入之前，Charter Communications、思科、HPE、英特爾、是德科技、LG 電子、Mavenir、MITRE 和 VMware 成為最新加入Next G聯盟的公司。這些世界級的大公司大部分為美系公司，或依託於美國市場，或跟美國有直接的關聯或深度合作。

03 不談技術先站隊

為了扭轉在5G領域的失利，Next G聯盟這一次有備而來。美國電訊行業解決方案聯盟（ATIS）CEO Susan Miller今年5月份表示：「鑑於目前形式形勢，舊的領導模式將不會在新未來中發揮作用。如果美國真的要維持其領導地位，就必須以一種新的方式行動。」

令人十分感慨的是，目前6G領域尚無明確發展方向，而人們卻選擇了先「站隊」。以至於業界紛紛表示出擔憂，兩個世界大國之間的爭端可能會影響到未來6G的技術走向，極有可能出現不同「國籍」的6G技術，而且兩者之間不兼容不互通。

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04 中國6G早有佈局

其實早在2019年，科技部會同發展改革委、教育部、工業和信息化部、中科院、自然科學基金委在北京組織召開6G技術研發工作啟動會。會議宣布成立國家6G技術研發推進工作組和總體專家組，標誌着我國6G技術研發工作正式啟動。

所不同的是，國家6G技術研發推進工作組和總體專家組的初衷與職責是推動6G技術研發工作實施、提出6G技術研究佈局建議與技術論證，為重大決策提供諮詢與建議。中國對於6G態度更多的是探索未來可能的技術方向，以及探索6G技術在未來應用模式的創新。

05 華為6G率先啟動

華為任正非在2018年多次接受採訪時均談到未來6G網絡技術的佈局問題，任正非表示華為的6G和5G是同步做的，華為的6G研究也領先世界。如今蘋果Google才剛剛加入美國6G聯盟，而此前華為已經早起啟動了6G網絡技術的研究，可見更有遠見和前瞻。

如果說5G是國際科技競爭白熱化的開端，那麼在2030年才會商用的6G則極有可能引發重新「洗牌」的格局。從1G到4G中國被動挨打，到如今雖然中國5G屢屢遭受不公打壓和封禁，但也足以說明我們已經足夠強大。未來，國家更快切入6G更是未雨綢繆高瞻遠矚。

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06 寫在最後

技術發展的初衷是為了造福人類，科學技術也理應沒有國界之別。但另一方面，科技的發展能帶來巨大的商業利益，甚至能夠改變世界格局，因此科技公司以及科學家本身始終抹不掉「國籍」的色彩。而在這樣的環境之下，只有更加強大才有更多的話語權。

如今6G已經箭在弦上，希望我們在6G時代能夠實現真正的騰飛。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】