新冠肺炎｜印度疫情嚴峻　約翰遜臨時取消訪問行程

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-19 21:00

印度的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續嚴峻，當地在4月19日的新增超過27萬宗確診個案。英國首相約翰遜（Boris Johnson）同日宣布，取消下周訪問印度的計劃。

英國和印度政府19日發表聯合聲明，指鑑於印度目前的嚴峻疫情，約翰遜決定不會訪問印度。

倫敦唐寧街10號首相府發言人稱，約翰遜會在4月較後時候與印度總理莫迪（Narendra Modi）通話，同時推動兩國未來夥伴關係計劃。

約翰遜的訪印之旅經歷一波多折，他原本在1月訪問當地，但受到當時英國的疫情影響而被迫改期。今次則是第二度無法成行，他表示延期是唯一明智的做法，並希望在情況許可下，在11月的氣候峰會前與莫迪會面，以及在6月舉行的七國集團峰會（G7）邀請對方出席。

嚴峻的疫情形勢下，印度傳統節日大壺節仍然吸引大批民眾聚集：

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印度的疫情形勢目前十分嚴峻，路透社報道，當地單日新增破紀錄的273,810宗確診病例，連續4天超過20萬例。而在過去1周，全國就已新增150萬宗確診，佔該國確診病例總數的一成。

報道亦指，印度連續6天超過1,000人死於疫情，包括在19日新增破紀錄的1,619人喪生。