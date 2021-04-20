日本內部探討「4天工作周」　助民眾兼顧育兒＋照顧長者

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日媒4月16日報道，日本政府和自民黨內部出現「推行4天工作周」的討論，原因是日本出生率低、人口老化，導致勞動人口減少。政府需要改革傳統僱傭制度、提高生產效率。

日經中文網16日報道，政府經濟財政諮詢會議13日討論讓員工每周休息3天的工作制度。自民黨1月公布試行計劃，最早會於4月整理好有關建議。

有關方面希望推動新的工作方式，讓員工能兼顧育兒與照顧長者。日本15至64歲的勞動人口在1995年達到8700萬人後就不斷減少，預料2030年的勞動人口會跌穿7,000萬。此外民眾在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下遙距工作，人事考核評估成為企業須思考的問題。日本需要創造一個能提高生産效率的工作環境。

日本瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）2020年12月起推行每周休息3至4天的工作制，有4.5萬員工納入計劃。他們可用包括照顧家庭以及就讀研究所的理由，申請周休3天或4天。如員工一周上班3天，會是八折支薪。

日本截至2020年，讓員工每周休息3天以上的企業佔8.3％，比2016年增加2.5個百分點。

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其他國家也正研究增加員工休息日的制度。西班牙政府於3月同意試行每周休息3天的新制度。

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