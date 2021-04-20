王毅聯合國發言：中國與區域組織建立夥伴關係　從不針對第三方

撰文： 孫偉 最後更新日期： 2021-04-20 10:42

中國國務委員兼外長王毅4月19日作為中國國家主席習近平特別代表，出席聯合國安理會「加強聯合國同區域和次區域組織合作」高級別公開辯論會並發言。

王毅出席聯合國安理會「加強聯合國同區域和次區域組織合作」高級別公開辯論會。（中國外交部網站）

根據中國外交部網站發布的內容，王毅在發言中表示，聯合國同區域組織開展合作，是《聯合國憲章》的明確要求，也是多邊主義的重要呈現方式。當前，國際和平與安全領域挑戰突出，聯合國同區域組織應該同向發力，為維護多邊主義多着力，對世界和平發展有作為。

王毅提到，區域組織開展和平行動，要符合《聯合國憲章》宗旨和原則，特別是尊重國家主權和領土完整，防止干涉別國內政，不能使用武力或以武力相威脅，不能搞地緣政治和集團政治，挑動意識形態對抗。

2021年是中國恢復聯合國合法席位50周年。50年來，中國始終是聯合國事業的積極支持者和參與者，是《聯合國憲章》的堅定維護者和踐行者。中方一貫支持聯合國加強與區域及次區域組織合作，與非盟（AU）、東盟（ASEAN）、阿盟（LAS）等都建立了戰略伙伴關係。

王毅強調，這種夥伴關係建立在命運與共的基礎上，秉持《聯合國憲章》宗旨和原則，堅持共商共建共享原則，致力於實現合作共贏，從不針對任何第三方。中方願同各區域組織進一步加強合作，共同推動構建人類命運共同體。