新冠肺炎｜印度疫情升溫封鎖新德里1周　英國列紅色高風險國家

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-20 12:17

印度首都新德里（New Delhi）因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，自4月19日晚起封鎖1周，英國同日把印度納入紅色等級的高旅遊風險國家清單。

印度疫情持續嚴峻，而德里是全國疫情最嚴峻的地區。德里首席部長科基瓦爾（​Arvind Kejriwal）19日發表電視演說時宣布，當地由當晚10時起封鎖至26日。

德里封鎖期間禁止所有政治與宗教聚集，印度政府辦公室和包括醫院藥房在內必要服務獲豁免，餐廳、戲院和商場等須關閉，售賣日用品或藥物的商店、雜貨舖和銀行等需獲發電子通行證才能提供服務。

德里首席部長科基瓦爾呼籲來自外省的「打工仔」留下來並承諾政府會照顧他們，但消息公布後的數小時內，當地旅遊巴士總站和火車站便出現大批決定回家的移民工人。他們講述自己2020年突然失業的經歷，稱不想再次陷入困境。圖為4月19日，數百名外省勞工湧到新德里一個長途巴士總站等候乘車回村。（AP）

英國列印度為紅色高風險國家

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）19日證實對印度實施最嚴厲的旅遊限制，稱國內已發現103宗印度變種病毒個案例，當中絕大多數與國際旅行有關，印度已被英國列入紅色國家名單，禁止所有人從印度入境，但英國或愛爾蘭國民可以在政府安排的檢疫酒店強制隔離10天後返國。

印度前總理辛格確診

印度前總理辛格（Manmohan Singh）新冠病毒檢測呈陽性，4月19日被送往全印醫學科學院（AIIMS）就醫。現任總理莫迪（Narendra Modi）在Twitter祝願辛格早日康復。