拉舍特獲主要對手支持　將成德國保守派總理候選人

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-20 18:20

德國執政黨基督教民主聯盟（CDU）消息人士4月20指，黨魁拉舍特（Armin Laschet）在內部會議中贏得黨高層支持，將成為保守派角逐9月總理選舉的候選人。

由於現任總理默克爾（Angela Merkel）將在選後下台，保守派在處理新型冠狀病毒（COVID-19）疫情不力和支持度創下近1年新低之際，共同推舉候選人的壓力升高。拉舍特和基督教民主聯盟的姊妹黨、基督教社會聯盟（CSU）黨魁澤德（Markus Soeder）近來就誰才是領導保守派聯盟勝選的更好候選人持續較勁。

圖為4月19日，德國執政黨基督教民主聯盟黨魁拉舍特在柏林會見傳媒。（Reuters）

路透社當天引述黨內消息人士表示，經逾6小時的辯論，基民黨聯邦行政委員會最終的投票結果是，46名成員中有31人支持拉舍特，代表着77.5%的多數。與會者透露，當天並未參與這場網上會議的澤德贏得9名成員支持，另有6人棄權。

澤德之後表示，接受基民盟支持拉舍特的決定，並稱會力撐對方成為保守派總理候選人。他強調只有一個統一的保守派聯盟才會取得成功，同時希望拉舍特在未來的挑戰可以順利。

報道指，民調顯示澤德人氣高於拉舍特，所以他在黨內投票敗給拉舍特讓基督教民主聯盟部分成員憂心。保守黨陣營支持度雖然仍小幅領先綠黨（Greens），但內部領導權之爭恐損及他們延續16年執政的努力。