德國兩名國會議員捲口罩交易圖利醜聞　勢打擊默克爾執政黨聲望

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-09 16:45

德國最近日爆出「口罩醜聞」，導致德國總統默克爾（Angela Merkel）所屬政黨聯盟先後兩名議員宣布退出國會黨團或請辭議員職務，勢將打擊未來9月德國大選執政黨的選情。

圖為2020年5月，基民盟議員勒貝爾（Nikolas Lobel）。勒貝爾因為口罩回佣醜聞，3月8日宣布辭職。（Reuters）

其中一名辭職的議員是基督教民主聯盟的議員勒貝爾（Nikolas Lobel）。他早前被揭發協助巴登－符騰堡州一家供貨商與兩家公司達成口罩採購協議，從中收取佣金約25萬歐元。勒貝爾3月5日承認後為就事件致歉，最初雖然表明無意辭職，但在同僚及輿論壓力增加下，勒貝爾8日決定辭職，即日生效。

另一人是屬於基民盟的姊妹黨基督教社會聯盟的議員尼斯萊因（Georg Nusslein）。他同樣被指幫助一家口罩生產商從德國聯邦政府和巴伐利亞州政府獲得口罩採購訂單，獲得60萬歐元的佣金。德國傳媒報道指，尼斯萊因不但獲得巨額報酬，而且未有報稅。正接受警調查的尼斯萊因表示，將退出保守聯盟的國會黨團，但不打算辭任議員。

兩人的事件將影響執政聯盟的聲望，繼而打擊未來9月德國大選執政黨選情。據德國《圖片報》（Bild）委託民調機構所做的調查，執政聯盟的支持率已跌至新低，只有32%。