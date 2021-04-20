新冠肺炎｜以色列解除口罩令　印度卻再度封城　誰是抗疫領先者？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-20 19:00

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）全球肆虐超過一年，踏入2021年，疫苗的出現成為扭轉疫情的希望。不少國家都先後展開接種計劃，配合抗疫措施希望阻止病毒進一步散播。有些國家似乎取得成功，但有一些國家仍在掙扎，甚至正面對新一波疫情的來襲。

圖為4月18日，以色列解除口罩令，已接種疫苗的人在外出時可不再強制戴口罩。（Reuters）

啟動旅遊氣泡

中國在2020年的新冠疫情已取得很大程度的控制，與新加坡、越南同樣，現時每天只新增少於10宗或20宗左右的案例。這些國家地區目前的目標是重啟經濟，其中一個方法是啟動「旅遊氣泡」，重開被封鎖多事的邊境。

澳洲和新西蘭在4月19日正式啟動旅遊氣泡，兩國人民可以免隔離檢疫入境。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示這正是兩國防疫出色的成果，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示旅遊氣泡有助兩國經濟復蘇。

疫苗接種取得成果

抗疫取得不俗成績的，還有以色列。以色列是目前全球接種疫苗人口比例最高的國家，超過一半人口已接種首劑或兩劑的新冠疫苗。現時以色列每天新增約150名確診患者，較年初高峰期逾1萬的數字大降95%以上。

以色列在4月18日正式宣布解除強制口罩令，所有已接種疫苗的人民外出時可以無須帶上口罩。很多人都對解除限制感到高興，並希望疫情能進一步受控並最終消滅。

圖為4月14日日本東京，現距離東京奧運尚餘不足4個月，但疫情正轉趨上升傾向。（Reuters）

疫情緩和但未完全受控

不過並非所有國家疫情都如此理想,如歐洲國家雖然已不再如2020年疫情高峰期時，每天以近3萬至4萬宗的增加感染人數，但距離疫情受控仍有一段距離。如意大利、法國及西班牙等，目前每天仍新增6000至8000宗病例。

在亞洲日本也是其中一例，日本目前每日新增感染人數4000人，有正在增加趨勢。大阪府在20日決定要向中央政府發布進入緊急狀態，鄰近的兵庫縣亦預料在21日跟隨。

這些國家都有正在推廣疫苗接種計劃，但因各種原因速度緩慢。如歐洲在較早前便出現因阿斯利康（AstraZeneca）疫苗供應不足，與英國發生爭拗的事件。相反英國因推行疫苗接種計劃理想，疫情已得到相當控制，目前每日新增感染人數約2000人，較高峰期時的5萬人大幅下降。

圖為4月19日印度新德里一個巴士站，因新德里再度實施封鎖，很多民工等候巴士乘車回家，（Reuters）

仍在掙扎的印度

至於印度相信是目前仍在掙扎的國家之一，印度目前正以每天新增近25萬宗確診的速度增加，完全沒有減退跡象。印度政府在19日宣布首都新德里封鎖一周，以控制疫情。

印度是藥物生產大國，理論可以生產大量疫苗自給自足，但印度同樣出現產能不足，阻礙疫苗接種計劃。其中一個原因是美國在早對一些製造疫苗需要的原材料實施出口限制，影響包括印度在內全球疫苗生產。而印度人口密集及變種病毒出現，促進了疫情廣泛傳播。