新冠肺炎｜變種病毒株侵襲多國　導致確診個案增加

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-20 08:00

香港4月17日證實出現首宗涉及變種病毒株並傳入社區的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，患者的病毒樣本有名為N501Y的突變。變種病毒株已侵襲多國，導致確診個案增加。

意大利新冠肺炎疫情：圖為4月16日，意大利醫護人員在羅馬的泰爾米尼中央鐵路站外，為民眾進行病毒檢測。（AP）

英國變種病毒株B.1.1.7、南非變種病毒株B.1.351、及巴西變種病毒株P.1都有N501Y突變。南非及巴西變種病毒株亦有E484K突變。

《華爾街日報》4月15日報道，英國變種病毒株已傳至114個國家，近70個國家已發現南非變種病毒株確診個案，最少36個國家已出現巴西變種病毒株個案。

以下為各國的變種病毒株確診個案情況：

日本

日本國立傳染病研究所（NIID）的專家根據截至4月初為止的檢測結果，估計關西地區及沖繩縣截至4月中的新增確診個案中，有90%涉及N501Y突變。東海地區的N501Y個案估計佔80%，東京周圍的地區估計為50%。《朝日新聞》4月16日引述衞生專家指，英國變種病毒株於5月會成為全國的主流毒株。

東京截至4月14日，已有408人的病毒樣本有N501Y突變。《每日新聞》4月15日稱，在3月22至28日，東京的N501Y個案只佔確診個案中的3.1%，到了4月5至11日期間，則急升至28.4%。

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尼泊爾

尼泊爾衞生部4月7日表示，英國變種病毒株的迅速傳播，是導致尼泊爾最近新增確診個案上升的原因。《加德滿都郵報》（The Kathmandu Post）4月8日稱，尼泊爾於1月首次發現英國變種病毒株個案。

巴西

《華爾街日報》提及，巴西每小時約有130人死於新冠肺炎，P.1已成為國內主流的病毒株。報道稱，4月的一個研究顯示，在聖保羅（Sao Paulo）的新增確診個案中，涉及P.1的個案佔逾90%。

加拿大新冠肺炎疫情：圖為4月16日，加拿大多倫多一名護士學生為民眾接種新冠疫苗。（AP）

加拿大

加拿大卑詩省（British Columbia）成為了巴西以外，其中一個最大的P.1確診個案熱門地區。《華爾街日報》指，在安大略省（Ontario），約三分之二新增確診個案涉及英國變種病毒株。

西班牙

《華爾街日報》4月15日報道，西班牙衞生部門說，在前1周，國內17個地區有64%至99%的新增確診個案由英國變種病毒株引起。

美國新冠肺炎疫情：圖為4月14日，美國紐約州民眾接種新冠疫苗。（AP）

意大利

《華爾街日報》提及，意大利衞生部門3月底稱，英國變種病毒株確診個案佔全國新增個案中的87%。

美國

《華爾街日報》引述美國疾病控制和預防中心（CDC）指，在3月的下半月，南非變種病毒株引起的確診個案約佔0.7%，巴西變種病毒株個案約佔1.4%。而英國變種病毒株個案則佔約44%。

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韓國

韓聯社網站4月18日報道，韓國高級衞生官員表示，自1月起，有94名從印度入境的人士證實感染新冠肺炎，當中9人感染印度變種病毒株。政府稱有關印度變種病毒株傳播率及死亡率的資料不足，當局正監察疫情爆發的情況。

印度變種病毒株有雙重突變，包括E484Q及L452R突變。