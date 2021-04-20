新冠肺炎｜歐洲藥管局：強生疫苗可能與血栓有關　重申利多於弊

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-20 23:05

歐洲藥品管理局（EMA）4月20日表示，強生公司（Johnson & Johnson）的單劑式新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗可能與血栓情況有關，強調疫苗的好處利多於弊，但同時建議藥廠應該將血栓列為非常罕見的副作用。

強生疫苗在美國已經接種近700萬劑，但當地有多人在接種後出現血栓，美國食品和藥物管理局（FDA）其後建議暫停使用該款疫苗以進行調查。強生公司因此在上周宣布叫停在歐洲推出疫苗的計劃。

圖為4月7日美國一名護士拿着一盒美國強生生產的新型冠狀病毒肺炎疫苗。（AP）

EMA指，血栓問題全部都是在60歲以下成年人接種疫苗三周內出現，而且主要都是女性，並於腦部和腹部發生，情況與阿斯利康（AstraZeneca）疫苗引起的徵狀相似。

當局同時提到，根據現有證據，包括美國8宗與低血小板有關的罕有血栓情況，因此作出這個分析結果。不過EMA重申，強生疫苗的好處仍然大於風險。

而在EMA公布消息前，歐盟國家對是否繼續使用強生疫苗取態不一。法國政府發言人表示，將如期開始接種疫苗，並指已經收到首批的20萬劑疫苗。西班牙、荷蘭和瑞典則指會根據EMA的新指引，再作決定。