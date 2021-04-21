美國弗洛伊德案宣判白人警察罪名全部成立　拜登：向前邁出一大步

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-21 08:52

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被殺案4月20日宣判，前白人警官喬文（Derek Chauvin）所有罪名成立。美國總統拜登（Joe Biden）隨後發表全國講話。

美國東部時間4月20日下午，經過近3周法庭審理，美國明尼阿波利斯市前警官喬文被控殺害非裔男子弗洛伊德案在明尼蘇達州明尼阿波利斯市宣判。12人陪審團裁定，喬文二級謀殺、三級謀殺和二級過失殺人指控成立。

在判決公布幾個小時後，美國總統拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）在白宮發表講話，兩人呼籲國會迅速採取行動，解決警務改革問題。

拜登於美國東部時間4月20日晚發表了全國講話。據美聯社報道，拜登表示，喬文被判殺害弗洛伊德的罪名成立，這對美國打擊系統性種族主義的鬥爭來説，是「向前邁出的一大步」。

拜登表示，「系統性種族主義」是「我們國家靈魂上的污點」。拜登表示，弗洛伊德之死是「光天化日之下的謀殺」。

拜登談到判決時説：「這還不夠」，「我們不能停在這裏」。

據美國公共廣播電台（NPR）報道，拜登講話時説，在美國與系統性的種族主義做鬥爭時，這一判決「可能是一個重大改變的時刻」。

據美國《國會山報》報道，在陪審團裁定喬文謀殺弗洛伊德罪名成立後，拜登與賀錦麗4月20日致電了弗洛伊德的家人。

拜登告訴弗洛伊德的家人：「我們都鬆了一口氣。三項罪名全部成立。這真的很重要」，「我很想見你們。我們將完成更多的工作。我們要做很多事。我們會一直堅持下去，直到我們完成」。

拜登表示，他希望該判決能推動國會對警務改革的努力。