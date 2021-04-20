美國非裔男子弗洛伊德死亡案　陪審團首日商議未有裁決

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-20 13:13

美國明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯市（Minneapolis）非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員喬文（Derek Chauvin）跪頸致死案進入審判的最後階段。陪審團4月19日開始商議裁決，不過第一天未有結果。

控辯雙方當天完成弗洛伊德案的結案陳詞後，陪審團展開商議，討論約4小時但無任何結論。他們當晚入住檢疫隔離酒店，20日上午將繼續商議。

現年45歲的美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市前警員喬文（Derek Chauvin）否認二級意外謀殺、三級謀殺和二級誤殺罪的控罪，倘罪成將面臨最高40年監禁。圖為4月19日，喬文（右）和辯護律師內爾松（Eric Nelson，左）在亨內平縣（Hennepin County）法院與法官對話。（AP）

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）19日在記者會上稱，總統拜登（Joe Biden）預計將在陪審團作出判決後發表演講。

政府憂慮裁決結果或觸發新一輪示威，正就此做準備。普薩基稱：「有關如何確保無論結果怎樣那裏都有和平抗議的空間，（我們）已展開一系列對話。」

美國廣播公司（ABC）引述一名白宮官員稱，拜登近期已與明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）交談，且白宮高級官員正和民權領袖及全國各市市長接觸。