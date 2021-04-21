美國商務部長：缺乏半導體生產力令美國面臨安全危機

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-21 10:26

美國商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Marie Raimondo）在關於總統喬·拜登（Joe Biden）基礎設施建設計劃的聽證會上對參議員們表示，由於缺乏半導體生產能力，美國正面臨着國家安全「危機」。

雷蒙多於4月20日在國會聽證會上講話。雷蒙多稱：「現在説我們的供應鏈存在危機並不誇張。」她將生產能力不足稱為「國家安全風險和經濟安全風險。」

拜登在其2.25萬億美元的基建計劃中提出，撥款500億美元由美國國家科學基金會建立一個專門負責半導體生產等問題的部門。

全球晶片短缺已經打擊汽車製造商到消費電子產品等行業，台積電日前警告説，晶片短期的狀況可能會延續到2022年。

美國在晶片設計方面仍居世界領先地位，但製造很大程度上由外國公司進行。 根據半導體行業協會和波士頓諮詢集團於2020年9月發表的一份報告 ，美國在半導體制造業的份額已降至12%，而1990年為37%。

雷蒙多説，基礎設施法案中的措施將不僅僅是對獲利公司的補貼，而是要求它們「有切身利益在其中」。

參議院撥款委員會副主席、阿拉巴馬州共和黨聯邦參議員Richard Shelby表示，他對通過「大規模補貼」、以犧牲納稅人的利益來在半導體生產上進行競爭表示懷疑。