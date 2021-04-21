美國弗洛伊德案　死者家人呼籲警隊進行徹底改革

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-21 10:54

美國黑人弗洛伊德（George Perry Floyd）被殺案，前警員喬文（Derek Chauvin）被控謀殺等三項罪名成立。弗洛伊德家人對判決感到欣慰，並呼籲警隊進行徹底的改革。

圖為4月20日，前警員喬文（Derek Chauvin）聽取判刑時在法院的作畫。（Reuters）

弗洛伊德家人在判決後召開記者會，弗洛伊德的兩名兄弟，菲洛尼斯（Philonise）及羅德尼（Rodney）表示這是所有人的勝利，並呼籲警隊進行徹底的改革。

弗洛伊德家人代表律師表示，裁決為美國的黑人取得正義，也是代表全美國的正義。案件亦為全國發出明確訊息，這將會是美國歷史以來對執法問責的轉折點。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在判決後亦表示，判決結果令她鬆一口氣，並稱會積極推動以弗洛伊德命名的警隊改革法案。

45歲的喬文，是明尼蘇達州明尼亞波利斯市前警員，12名陪審員經過約10小時商議後，一致裁定喬文的二級謀殺、三級謀殺及過失殺人3項罪名全部成立，最高可被判囚40年。

事發於2020年5月，美國黑人弗洛伊德懷疑使用假鈔被捕時，前警員喬文以單膝跪壓在弗洛伊德頸部超過8分鐘，造成弗洛伊德死亡。事件引起全國規模的反歧視黑人示威。