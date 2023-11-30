基辛格逝世｜中美關係破冰者　奪過諾貝爾和平獎但也爭議多

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）11月29日離世，終年100歲。他幼年時在德國度過，但為了逃離納粹而走到美國避難，之後成為首位不是在美國出生的美國國務卿，他一生促成中美關係在1970年代「破冰」，又因推動美國與北越談判，獲頒諾貝爾和平獎，惟極具爭議。直至近年，他依舊多次公開發言評論國際局勢，並多次寄語中美關係不應重蹈一戰覆轍。



基辛格晚年仍多次公開評論國際局勢，包括寄語中美關係不應重蹈一戰覆轍，圖為他在2018年11月訪問北京時（Getty Images）

生於猶太家庭逃離納粹德國

基辛格1923年5月27日生於德國城市菲爾特（Fuerth）的一個猶太家庭，1938年，他與家人為了逃避納粹迫害而移居美國，並在1943年成為美國公民，二戰期間在軍隊服役。

兵役結束後，基辛格進入哈佛大學讀書，在1950年至1954年期間，他先後取得大學學位、碩士學位與博士學位，並開始在哈佛大學的教書生涯，另一邊廂，他也走入政府，成為美國政府的外交政策顧問。

基辛格：2001年，基辛格出版著作《美國需要外交政策嗎？》（Does America Need A Foreign Policy?，暫譯），圖為2001年7月舉行簽書會時（Getty Images）

促成中美「破冰」

1969年，時任美國總統尼克遜（Richard Nixon）任命基辛格為國家安全顧問，並協助安排尼克遜的兩次著名出訪——1972年的中國之旅與蘇聯之旅，以緩和美國與共產勢力的緊張關係。

1973年，基辛格再升職成為國務卿，他成為首位非在美國出生的人擔任這個職位，至尼克遜下台、福特（Gerald Ford）繼任總統後，基辛格繼續是美國國務卿。

自70年代以來，基辛格一共訪問中國超過80次，曾經秘密訪華，又曾5次見過毛澤東。2015年，基辛格在北京與中國國家主席習近平見面，習近平形容他是「中美關係破冰者」，又指他訪問中國時永遠會受到熱烈歡迎。

基辛格：2018年11月，基辛格在北京與中國國家主席習近平會面（Getty Images）

充滿爭議的諾貝爾和平獎

1973年，基辛格與北越領導人黎德壽共同獲頒諾貝爾和平獎，表揚基辛格對推動與北越談判的貢獻，但這也成為極具爭議的諾貝爾和平獎，當時越戰尚未結束，且黎德壽與基辛格分別來自敵對陣營，黎德壽拒絕領獎，至於諾貝爾獎評選委員會內也隨即有兩名成員辭職，以表達對兩人獲獎的不滿。

基辛格1977年卸任國務卿職務後，轉到大學任教，然後1985年「回歸」政府，成為列根總統（Ronald Reagan）的外交情報顧問委員會成員。從2001年起的10多年，他一直是美國國防政策委員會的成員。

基辛格：圖為2017年5月，基辛格（左）與時任美國總統特朗普（右）在白宮見面（Getty Images）

97歲時遭特朗普「炒魷魚」

2020年11月底，時任美國總統特朗普（Donald Trump）在大選落敗後，解僱數名國防政策委員會成員，當中包括當時97歲的基辛格。但基辛格仍然活躍於公開場合，他不時公開評論中美關係，並多次警告稱，必須為中美雙方日趨激烈的競爭建立交戰規則，否則可能重演第一次世界大戰前，全球政治的不確定局面。