諾貝爾和平獎50年前亂局　基辛格與黎德壽得獎爭議

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）把1973年的諾貝爾和平獎，頒給美國時任國務卿基辛格（Henry Kissinger）和越南共產黨領袖黎德壽，是諾貝爾和平獎歷史上最具爭議的事件之一。



基辛格獲獎備受爭議而不敢去奧斯陸（Oslo）領獎，黎德壽則拒絕去領獎，爭議還導致挪威諾貝爾委員會兩名委員辭職。

用挪威諾貝爾獎歷史學家斯文（Asle Sveen）的話形容，這是「一場徹底的敗局」。

斯文告訴法媒：「這是整個諾貝爾和平獎歷史上最糟糕的獎項。」

挪威諾貝爾委員會把當年的和平獎頒給基辛格和黎德壽，主要考量點是他們促成美越簽署巴黎和平協議（Paris Peace Accords）。

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）2023年7月訪華，7月20日獲中國國家主席習近平（不在圖中）接見（央視影片截圖）

斯文說：「那不是和平協議，而是迅速開始破裂的停戰協定。」

停火協議也讓在國內飽受壓力的美國迅速從越南撤軍。

《紐約時報》發表社論稱，那是「諾貝爾戰爭獎」。哈佛大學（Harvard University）的教授寫信給挪威國會，批評這種選擇「超出有正義感人士的承受能力」。

基辛格當時受到批評，他被指導致戰爭蔓延到柬埔寨，還下令對河內進行大規模轟炸，以便在談判桌上加大對北越的施壓。

較不為人知的是，黎德壽也是一名強硬派領導人，他當時已在為1975年入侵南越奠定基礎。

黎德壽當時給挪威諾貝爾委員會發電報說：「當關於越南問題的巴黎和平協議得以落實，槍炮聲平息，南越真正恢復和平時，我會考慮接受這個獎項。」

基辛格因為擔心會遭到憤怒的抗議，以必須參加北約（NATO）會議為由，婉拒到奧斯陸領獎。

基辛格：圖為2020年1月21日，美國前國務卿基辛格在德國柏林出席基辛格獎頒獎典禮 。（Getty）

1975年北越控制南越後，基辛格嘗試把和平獎寄回給挪威諾貝爾委員會，但委員會拒收。

諾貝爾委員會秘書兼諾貝爾研究所所長恩約爾斯塔（Olav Njolstad）說，在最近解密的審議檔案中，委員會表明當年頒發這個獎項給基辛格和黎德壽，是希望能為持久和平提供動力。

委員會也認為，越南取得和平將緩解東西方集團在世界其他地區的緊張局勢，並有助於緩和冷戰。

不過，恩約爾斯塔承認：「我傾向於認為那是一個錯誤的決定。一般來說，把和平獎頒給曾經指揮過戰爭的人並不是一個好主意。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

