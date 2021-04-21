印尼一艘海軍潛艇下落不明　軍方向澳洲及新加坡求助

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-21 19:11

印尼海軍4月21日表示，一艘載有53人的潛艇在峇里（Bali）海域參加訓練後失去聯絡，軍方已經向鄰國澳洲和新加坡求助。

海軍發言人表示，涉事的潛艇為「南伽拉」號（KRI Nanggala, 402），在1978於於德國建造，並在2012年於韓國完成翻新，航行速度達每小時21.5海哩。

「南伽拉」號事發前在峇里北部海域參與魚雷演習，當地傳媒報道，「南伽拉」號可能在距離峇里大約96公里的水域失去聯絡。路透社報道，該艘潛艇最多可載34人，但事發時則載有53人。