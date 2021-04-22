拜登與杜魯多通話譴責中國拘留加拿大人　承諾助其獲釋

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-22 09:22

中國電訊業巨頭華為公司首席財務官孟晚舟被捕引發中加關係持續緊張。美國總統拜登（Joe Biden）與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）4月21日通電話，再次譴責中國對兩名加拿大人的「任意拘留」，並承諾將幫助加拿大確保其獲釋。

2021年4月21日，美國總統拜登在白宮就新冠疫苗接種進度發表講話。（AP）

據加拿大環球電視台（Global News）報道，美國總統拜登表示，他於當地時間4月21日與加拿大總理杜魯多通了電話，討論了幫助加拿大採購新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的問題，包括向加拿大提供額外供應，但必須在運送疫苗之前確保疫苗是安全的。

拜登告訴記者，他與杜魯多談了大約半個小時。

另據加拿大通訊社報道，杜魯多辦公室提供的談話摘要説，除疫苗外，美加兩國領導人還討論了將於4月22日開幕的美國氣候峰會、疫情，以及加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）繼續在中國被拘留的問題。

據白宮官網發布的新聞稿，拜登就4月22日至23日舉行的美國氣候峰會的籌備工作、抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情的努力，以及被中國政府「不公正」拘留的康明凱和斯帕弗兩名加拿大人等問題與加拿大總理杜魯多進行了交談。

白宮稱，拜登在通話中譴責了中國對康明凱和斯帕弗的「任意拘留」，並重申美國承諾與加拿大堅定站在一起，確保他們獲釋。

2018年12月1日，加拿大警方應美國引渡的請求，在温哥華逮捕中國電訊業巨頭華為公司首席財務官孟晚舟。此後不久，康明凱與斯帕弗等兩名加拿大人相繼在中國被捕。中加關係隨後持續緊張。