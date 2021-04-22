華為孟晚舟引渡案｜申請聽證會延至8月　已獲批准

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-22 07:54

中國電訊設備供應商華為的副董事首席財務官孟晚舟引渡案持續進行中，辯護團隊提出的引渡聽證會推遲到8月的申請已經獲得加拿大法院批准。

2021年3月31日，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院進行華為首席財務官孟晚舟引渡案的聽證會，孟晚舟在聽證會休息結束前返回法院。（AP）

彭博社報道，加拿大法院批准孟晚舟一方的請求，將她的引渡聽證會推遲到8月，以便孟晚舟的法律團隊審查可能的新證據。

路透社評論稱，這讓孟晚舟的辯護團隊取得一次勝利。

卑詩省最高法院（British Columbia Supreme Court）副首席大法官赫爾姆斯（Heather Holmes）於當地時間4月21日裁定，孟晚舟引渡案最後三周的辯論8月3日左右開始。

孟晚舟引渡案最後階段的聽證會原定於下周開始，5月中旬結束。有關決定的書面理由預計很快就會公布。

孟晚舟的律師團於4月19日要求將聽證會推遲到8月。孟晚舟的律師團辯稱，他們需要時間來審查根據華為與滙豐銀行（HSBC）達成協議公佈的部分文件。孟晚舟的律師團已經收到了一些文件，其他文件預計將在4至6個星期內到達。

辯護律師佩克（Richard Peck）本周對法官説：「剝奪申請人利用現有最佳證據的機會，將是對基本正義的否定。」

辯方律師還辯稱，疫情已導致加拿大實行嚴格的旅行限制。本案的律師來自加拿大多個省。

加拿大政府律師弗雷特（Robert Frater）表示，引入新證據的努力是辯方將引渡聽證會轉變為一場理應在美國進行的審判的又一次嘗試。

弗雷特告訴法官：「這次聽證會必須得出結論。」

孟晚舟尋求獲得的滙豐文件包括與華為和香港星通技術有限公司合規評估有關的內部銀行文件。2012年12月至2015年4月，華為公司在與伊朗的業務往來中使用了香港星通技術有限公司。

這些文件是孟晚舟辯護的核心。孟晚舟聲稱，由於她沒有在華為與伊朗的業務往來上誤導滙豐，構成美國引渡請求基礎的欺詐指控應該被駁回。