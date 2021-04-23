美國眾議院通過華盛頓特區「升格」第51州　參院再度闖關同樣困難

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-23 11:18

美國國會眾議院4月22日以216票贊成、208票反對再次通過支持華盛頓哥倫比亞特區（Washington, D.C.）成為美國第51個州的法案，不過由於共和黨人反對，它預計將很難在參議院過關。

升級理由

為防止任何特定州份因是聯邦政府所在地而權利過大，美國憲法規定，華府所在地是特區而不是州，而特區在國會沒有投票權。民主黨稱，讓華盛頓居民擁有全面的聯邦代表權在道德方面是當務之急。美國總統拜登（Joe Biden）表明支持這一法案。

為何難通過

兩黨現時在參議院各佔50個議席，另外身兼參議院議長的副總統賀錦麗（Kamala Harris）​也有1票。假如華盛頓特區升級為州，國會將增設2名參議員和1名眾議員。

圖為4月21日美國眾議院表決華盛頓是否成為第51個州份投票前，議長佩洛西（Nancy Pelosi）在國會山莊出席記者會。（AP）

一般情況下，參議院表決法案僅需簡單多數同意就可以，但倘若遭反對派阻撓，門檻便會升級為多數同意，即需獲60人支持才能通過立法。這意味着，對於民主黨來說，至少10名共和黨參議員支持法案，它才能闖關成功。

民主黨聲稱法案是為華盛頓居民爭取應有的平等權利，不過其他黨派人士均指責民主黨此舉意在奪權。目前沒有任何1名共和黨人表態支持法案，也不大可能有共和黨人支持。

共和黨反對原因

華盛頓特區人口逾70萬，大多數居民是有色人種，料成為民主黨票倉。法案如果通過，預計民主黨將在國會再增議席。

眾議院2020年首次通過把華盛頓哥倫比亞特區升格為第51個州份的法案，惟它在參議院闖關失敗。