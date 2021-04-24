王毅談中美關係提五點希望　美國應客觀對待中國發展不要干涉內政

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-04-24 04:32

中國國務委員兼外交部長王毅4月23日於北京同美國對外關係委員會視像交流。王毅對美國提出五點希望，包括美國應客觀認識和理性對待中國的發展，並且不要動輒干涉中國的內政。

王毅表示，中美兩國元首除夕重要通話為中美關係指明了大方向，安克雷奇對話開啟了疫情背景下兩國高層面對面互動。但美國的對華政策還沒有擺脫上屆政府的陰影，還沒有走出對華認知的誤區，還沒有找到與中國打交道的正確路徑。

王毅從戰略層面就如何看待中美關係談了五點看法：第一，希望美國客觀認識和理性對待中國的發展。中美一方的成功並不意味着另外一方必須失敗，世界容得下一個更好的中國和更好的美國。與世界第二大經濟體脱鈎，與14億中國人民對抗，不僅無助於美國解決面臨的各種矛盾，還會把這個世界搞亂。

第二，希望美國同中國走出和平共處、合作共贏的新路。美方以「競爭、合作、對抗」三分法來定義中美關係，沒有分清中美關係的主流和支流，缺乏努力的方向和目標。中國無意與美國競爭，重視的是不斷超越自我，提升自我。對抗的結局必定是雙輸，合作才是應當堅持的正道。

第三，希望美國尊重和包容中國自主選擇的道路和制度。僅僅因為實行民主的形式跟美方不一樣，就給中國扣上「威權」、「專制」的帽子，這本身就是不民主的表現。中方主張各國都走符合自身國情和民眾需要的發展道路。中美雖然社會制度不同，但並不妨礙求同存異，合作共贏，和平共存。

第四，希望美國踐行真正的多邊主義。中方歡迎拜登政府重返多邊主義，同時認為，真正的多邊主義應當是開放包容、厲行法治、協商合作、與時俱進。不能打着多邊主義旗幟搞新的集團對抗，不能以多邊主義為掩護搞封閉的小圈子。堅持以聯合國為核心的國際體系，堅持以國際法為基礎的國際秩序，才是踐行真正的多邊主義。

第五，希望美國停止干涉中國的內政。主權和領土完整事關國家的核心利益，在這個重大原則問題上，中國不可能妥協退讓。打「台灣牌」十分危險，是在「玩火」。希望美國恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖挑戰和突破中方政策底線。涉疆問題不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂、反極端主義問題。歡迎美國朋友親身了解真實的新疆，而不是偏聽偏信謊言和謠言。中國外交傳統之一是大小國家一律平等，從來不搞什麼脅迫，也堅決反對其他國家搞脅迫。