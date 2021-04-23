解振華：中美就優先領域展開交流　不排除成立氣候變化聯合工作組

撰文： 孫偉 最後更新日期： 2021-04-23 03:06

美國總統拜登（Joe Biden）主持的氣候峰會4月22日舉行。中國外交部同日舉行媒體吹風會。中國氣候變化事務特使解振華透露，中美將來在合適的時間建立正式的合作渠道，也不排除建立氣候變化的聯合工作組。

談到不久前與美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）的見面，謝振華表示，中美宣布重啟氣候變化領域的合作，要遵循《聯合國氣候變化框架公約》及《巴黎協定》的原則和精神。

謝振華指出，有幾件事情準備要做。第一，今年共同合作支持開好三個會，一個是當日在美國召開的氣候峰會，第二是10月在中國昆明召開的生物多樣性第15次締約方大會（COP-15），以及今年年底在英國格拉斯哥召開的《聯合國氣候變化框架公約》第26屆締約方大會（COP-26）。

他同時也提出在近期雙方要開展三項行動。第一是兩國都計劃在格拉斯哥《聯合國氣候變化框架公約》第26屆締約方大會之前，制定各自旨在實現碳中和、溫室氣體近零排放的長期戰略。第二，兩國計劃採取適當的行動，盡可能擴大國際投融資，支持發展中國家從高碳化石能源向綠色低碳和可再生能源轉化。三是雙方將分別執行《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》當中所體現的逐步消減氫和碳化物生產和消費的措施。

另外，中美將於8個優先領域開展對話和交流，這8個領域是：一是工業和電力領域脫碳的政策措施與技術；二是增加發展可再生能源；三是綠色和氣候韌性農業；四是節能建築；五是綠色低碳交通。六是關於甲烷等非二氧化碳溫室氣體排放的合作；七是關於國際航空和航海活動的排放合作；八是其他近期的政策和措施，包括減少煤油氣的排放，其實我們主要是在這些領域取得了共識，並且開始採取行動。這是我們這次會談的主要成果。