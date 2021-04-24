英國情報主管警告中國或主宰關鍵技術　西方必須行動

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-04-24 08:36

英國政府通信總部主管弗萊明（Jeremy Fleming）4月23日表示，西方必須緊急行動，確保中國不會主宰21世紀的關鍵技術，否則中國將可以有效控制世界的全球操作系統。

弗萊明向帝國理工學院發表演說。他表示，中國可能幾十年內主導21世紀所有關鍵的新興技術，特別是人工智能、合成生物學和遺傳學。他認為，除非西方採取深切行動，確保讓西方繁榮的技術不被中國或俄羅斯等競爭對手所控制，否則西方將面臨清算時刻。

弗萊明說，「重要技術的領先地位向東移」，「使人擔憂的是，中國的規模和技術份量意味有控制全球操作系統的潛力。我們現在面臨清算的時刻。」

弗萊明指出，通過開發最好的技術、購買最好的人才和主導未來技術的全球標準，世界大國競相塑造未來。他說，如果英國希望保持全球網絡強國的地位，就必須於量子等領域開發主權技術，保護敏感信息和能力。他還呼籲更好培育合適的市場條件，促進創新，並於更廣泛的技術領域創造供應的多樣化。

弗萊明表示，中國利用國家權力的所有要素來控制、影響設計和主導市場，同時也試圖主導有關全球標準的辯論。他表示，數碼貨幣對金融行業的變革具有重要的前途。弗萊明還說，但當數碼貨幣的設計沒有套用自由主義價值觀，它們可能被利用，入侵這些國家公民的生活和公司，以及他們於全球有業務往來的公司。