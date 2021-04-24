緬甸局勢｜東盟峰會傳有數個方案　包括促緬軍改善情況換取援助

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-24 11:56

東盟領導人4月24日在印尼首都雅加達舉行特別峰會，討論緬甸危機。美媒24日引述一些外交人員稱，會議將談及一些方案，包括倘緬甸局勢有改善，東盟會提供人道援助。此外東盟不會稱緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）是緬甸國家元首。

美聯社24日引述一名東南亞外交人員稱，所有東盟國家都同意與敏昂萊見面，但不會稱他為緬甸國家元首。

路透社24日引述匿名外交人員及政府官員稱，很多東盟領袖要求敏昂萊承諾，他會約束緬甸保安部隊。他們與警察等被指自2月2日起，已殺死740多人。

美聯社文中提及那位匿名的東南亞外交人員稱，其中1個已在初步會議中討論過的方案是，現任東盟輪值主席、汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）前往緬甸，與軍方領袖及昂山素姬陣營對話。

圖為4月22日，鏡頭下位於印尼雅加達的東盟秘書處閘門。（AP）

文中引述另一名外交人員稱，如緬甸情況改善，東盟可向緬甸提供人道援助。印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）23日稱希望能在下一步達成協議，協助緬甸民眾走出這個狀況。

路訪社引述對會議程序知情者稱，峰會閉門舉行，以便與會者坦誠討論。會議將僅有少數官員在場。

中國外長王毅4月22日稱，中方期待會議能為緬甸局勢緩和降溫發揮建設性作用，對外釋放積極訊息，實現三個「有利於」，包括利於推動緬甸國內政治和解、體現東盟建設性作用、避免域外的不當介入。他稱中方將同東盟保持密切溝通，並繼續以自己的方式做各方工作。