基辛格談乒乓外交：人民交往是中美關係重要組成部分

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-04-24 16:13

中美「乒乓外交」50周年紀念活動上，中國國家副主席王岐山在致辭中感謝美國前國務卿基辛格（Henry Alfred Kissinger）。基辛格也在4月24日舉行的中美「乒乓外交」50周年的紀念活動上透過影片致辭。

美國前國務卿基辛格在談到「乒乓外交」時說，要做出重大決策，有時要從一些小的步驟做起。同時，兩國人民之間的交往是美中關係的重要組成部分。他稱「乒乓外交」是個值得紀念的重要事件。（給美國乒乓球隊的）的訪華邀請來得突然，並被美國媒體廣泛報道，中國領導人在其中表達了邀請美國人訪華的意願。

基辛格說，後來了解到是中國時任國家主席毛澤東親自指示邀請美國乒球代表隊訪華，他是在美國代表團結束在日本參加世錦賽行程、即將離日回國的最後時刻做出了這一決定。

基辛格說，這一事件的重要啟示在於，要做出重大決策，有時要從一些小的步驟做起。同時，兩國人民之間的交往是美中關係的重要組成部分。

基辛格還說，在當前美中兩國圍繞某些重要問題上存在分歧之時，這事件也代表了我們許多人對於未來的一份期待，那就是美中兩國人民能夠基於兩國在世界格局和世界經濟中的重要性，在彼此之間達成一種諒解。期待美中兩國都確認共同致力於建設一個和平與繁榮的世界秩序。

基辛格與中國高層的往來一覽（點擊圖集瀏覽）：