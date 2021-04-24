新冠肺炎｜美國2女接種強生疫苗後出現血栓　CDC展開調查

撰文：房伊媚
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英媒4月22日引述美國衛生官員指，美國疾病控制和預防中心（CDC）正調查2名女子接種強生公司（Johnson & Johnson）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗後出現血栓的事件。當中一名女子死亡，另一人入院治療。
美國有多人接種強生單劑式新型冠狀病毒肺炎疫苗後出現血栓的副作用後，當局在4月13日建議暫停接種有關疫苗。CDC及食品和藥物管理局（FDA）23日宣布解除暫停注射強生疫苗的建議。
Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.— U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021
強生疫苗：圖為3月4日，美國新奧爾良一名男子接種強生新冠疫苗。（AP）
路透社22日報道，俄勒岡州（Oregon）衞生部門發聲明指，州內一名50多歲的女子在政府建議暫停接種強生疫苗前，已接種疫苗。她接種後2周內出現罕見及嚴重的血栓，而且血小板數量非常低，最終死亡。
報道稱，一名德州（Texas）衛生部門發言人指，州內一名女子接種強生疫苗後入院。
美國截至4月12日，有6名女子接種強生疫苗後6至13天後出現血栓症狀，這名德州女子的症狀與她們相似。