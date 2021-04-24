印尼失蹤潛艇南伽拉號　軍方發現疑似殘骸　潛艇或在深海850米處

撰文： 許懿安 成依華 最後更新日期： 2021-04-24 17:39

印尼軍方4月24日表示，載有53人的「南伽拉」號（KRI Nanggala, 402）潛艇在峇里海（Bali Sea）失蹤3天後，搜救隊伍找到相信是屬於它的殘骸。軍方又指，偵測結果顯示潛艇下沉至水深約850米的位置。

印尼海軍參謀長尤多（Yudo Margono）稱，救援人員發現數件物品，包括魚雷矯直裝置（torpedo straightener）的部份，一個相信用來給潛望鏡加上油脂的油脂瓶，還有相信來自潛艇的祈禱地毯。

軍方表示，目前未能知道潛艇內人員的情況。

印尼海軍潛艇「南伽拉」號（KRI Nanggala, 402）4月21日在峇里海域參與訓練期間下落不明。圖為該潛艇在2012年2月6日抵達泗水。（Reuters）

印尼海軍載有53人的「南伽拉」號4月21日與外界失去聯絡，至今仍未尋獲。印尼海軍參謀長尤多（Yudo Margono）22日稱，潛艇氧氣供應只夠維持至24日凌晨3時左右。包括印尼及美國在內的艦艇及飛機已加入搜索。