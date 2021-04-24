印尼失蹤潛艇南伽拉號　軍方發現疑似殘骸　潛艇或在深海850米處

撰文：許懿安成依華
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印尼軍方4月24日表示，載有53人的「南伽拉」號（KRI Nanggala, 402）潛艇在峇里海（Bali Sea）失蹤3天後，搜救隊伍找到相信是屬於它的殘骸。軍方又指，偵測結果顯示潛艇下沉至水深約850米的位置。
印尼海軍參謀長尤多（Yudo Margono）稱，救援人員發現數件物品，包括魚雷矯直裝置（torpedo straightener）的部份，一個相信用來給潛望鏡加上油脂的油脂瓶，還有相信來自潛艇的祈禱地毯。
軍方表示，目前未能知道潛艇內人員的情況。
印尼海軍潛艇「南伽拉」號（KRI Nanggala, 402）4月21日在峇里海域參與訓練期間下落不明。圖為該潛艇在2012年2月6日抵達泗水。（Reuters）
印尼海軍載有53人的「南伽拉」號4月21日與外界失去聯絡，至今仍未尋獲。印尼海軍參謀長尤多（Yudo Margono）22日稱，潛艇氧氣供應只夠維持至24日凌晨3時左右。包括印尼及美國在內的艦艇及飛機已加入搜索。
圖為4月21日，前來協助尋找「南伽拉」號潛艇的新加坡救援船MV Swift Rescue。圖中它停泊在新加坡，船員在登船，準備往印尼救援。（Reuters）