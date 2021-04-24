澳洲取消一帶一路協議後　澳媒指孔子學院協議或成下一目標

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-04-24 19:22

澳洲傳媒4月23日報道，有澳洲前高官及民眾促請外長佩恩（Marise Payne）按照《外交關係法》，廢除中國與澳洲高等院校的孔子學院協議，以及北領地（Northern Territory）與中國嵐橋集團（Landbridge Group）之間的達爾文港（Darwin Harbour）租約。

中澳關係：圖為2013年8月9日，澳洲戰略政策研究所執行董事詹寧斯的照片。（Australian Strategic Policy Institute Facebook）

澳洲新聞網站看新聞24日引述《澳洲人報》（The Australian）23日的報道指，澳洲戰略政策研究所（ASPI）執行董事、前國防部副秘書長詹寧斯（Peter Jennings）表示，孔子學院的運作方式，在大學高度獨立研究的核心價值方面，肯定會引起民眾反感。

詹寧斯稱，大學為了維持來自孔子學院的資金，要面臨風險，包括不能在與中國歷史或國際關係有關的課程中，討論台灣、西藏、新疆及香港的情況、人權問題、（中國）對南海的非法侵入、以及其他讓中國政府感到不安的話題。他認為這些學院早就應該關閉。

澳洲已於22日表示，取消維多利亞省（Victoria）2份與中國一帶一路有關的協議。