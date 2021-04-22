澳洲取消2份一帶一路協議　外長佩恩否認針對中國

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-22 11:35

澳洲宣布撕毀維多利亞省（Victoria）與中國簽署的「一帶一路」兩項協議，遭中國大使館批評屬無理挑釁。澳洲外長4月22日回應指，有關做法並非針對中國。

2019年9月24日，中國國務委員兼外長王毅（右）在紐約聯合國總部出席聯合國大會期間，會見澳洲外長佩恩。（新華社）

據路透社報道，澳洲政府4月22日表示，取消維多利亞省與中國在「一帶一路」倡議上的兩項協議的決定，是為了確保澳洲對外關係的一致性，而不是針對任何國家。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）22日表示，她已經收到了1,000份來自各省的通知，內容是各省與多個外國政府達成的協議。根據一個新的程序，她有權否決此類安排。

佩恩説：「這個計劃非常關注澳洲的國家利益。這是為了確保我們在澳洲各地對外關係的一致性，而且肯定不是針對任何一個國家。」

她補充稱，澳洲致力於與中國接觸，並「要求世界各地的所有政府尊重我們政府的決策權威」。

4月21日，澳洲政府宣布取消兩份與中國簽訂的「一帶一路」協議，都是由維多利亞省政府與中國國家發展和改革委員會簽訂，其中一份是2018年10月簽的諒解備忘錄，另一份是2019年10月簽的框架協議。

據中國駐澳洲大使館網站消息，中國駐澳洲大使館發言人對澳方此舉回應稱，中方對澳洲外長4月21日宣布撕毀中方與澳洲維多利亞省政府簽訂的「一帶一路」備忘錄和框架協議表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，「澳方此舉是針對中方的又一無理挑釁行徑。它再次表明澳方對改善中澳關係毫無誠意，勢必對雙邊關係造成進一步損害，也必將搬起石頭砸自己的腳。」