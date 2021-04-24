英國政壇新風波　昔日親信狂踩約翰遜：能力與誠信遠未達標

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-24 21:41

英國政壇出現新風波，英國首相約翰遜（Boris Johnson）與前親信、曾任首相首席顧問的甘明斯（Dominic Cummings）鬧翻後，甘明斯4月23日在網誌發文爆料，指約翰遜曾有意阻止一個政府內部調查，並想私用政黨捐款翻新官邸，他又批評約翰遜的能力與誠信遠遠未達到英國值得擁有的標準。

這次事件始於約翰遜與億萬富豪戴森（James Dyson）的短訊流出，內容涉及疫情期間的稅務安排，之後4月22日有多間英國傳媒報道，來自唐寧街的消息人士指控是甘明斯向外泄露短訊。

圖為3月17日曾為英國首相約翰遜親信的甘明斯離開倫敦的居所。（Getty）

甘明斯4月23日透過私人網誌反擊，他否認泄露短訊內容，並爆料約翰遜曾因私人原因有意阻止政府內部調查。他提到在去年秋季有封城消息外泄後，政府內部在尋找爆料者，但約翰遜之後有意阻止調查，原因是爆料者可能包括約翰遜未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）的好友紐曼（Henry Newman）。

甘明斯還說，他曾警告約翰遜不要將保守黨所獲捐款用於翻新首相官邸，並指這行為是「不道德、愚蠢且可能違法」。

甘明斯在網誌稱：「看到首相和他的辦公室遠遠未達到英國應得的能力和誠信標準，這很悲哀。」