新冠肺炎｜英國放寬限制　非必要商店重開　約翰遜隨即前往理髮

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-13 13:02

英國4月12日放寬對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的一些限制，英國人以喝酒和理髮的方式來慶祝。首相約翰遜（Boris Johnson）也為此剪了頭髮，並稱放寬限制是踏出自由路線圖上的重要一步，但他敦促人們採取負責任的行為。

英國政府推出一項重大的疫情放寬限制政策，即在清晨提供啤酒，並允許進行急需的理髮，人們舉杯慶祝英國朝着恢復正常生活邁出試探性一步。惟放寬措施的重點仍然是户外活動，以防止病毒通過室內密切接觸傳播。

報道稱，有些酒吧不浪費時間，在午夜鐘聲敲響時開門營業。還有一些餐廳營業時間較晚，但仍比平時早得多，剛好趕上早餐時間。同樣能夠重新開張的還有理髮店和美髮店。在最新的居家禁令實施3個多月後，人們對早該進行修剪頭髮的這些地方需求很高。一些髮型屋會在午夜開門，其他顧客會買可以在家裏使用的美黑噴霧和理髮工具。

報道指出，在唐寧街消息人士稱首相約翰遜將「儘快在法律允許的範圍內」理髮之後，約翰遜也剪了頭髮。約翰遜曾承諾，他將在一家酒吧的啤酒花園裏用一杯啤酒來慶祝最新的放寬措施。

但是，自從英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）的丈夫菲臘親王（Prince Philip）去世後，整個國家陷入哀悼之中，約翰遜就擱置了他的計劃。

約翰遜表示，政府重新開放計劃將受數據（而非日期）推動，預計下一輪放寬政策的日期會是5月17日。所有的社會限制預計將在6月21日解除。