美國指亞美尼亞大屠殺是種族滅絕　土耳其反駁稱拜登無權審判歷史

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-26 00:48

美國總統拜登（Joe Biden）將亞美尼亞大屠殺定性為種族滅絕。土耳其外交部4月24日反駁指，說法缺乏學術和法律基礎，沒有證據支持。總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）形容，有關討論被第三方政治化。

土耳其外交部反駁美國總統的聲明，並以最強烈的措辭譴責。外交部形容，拜登的言論是出於激進亞美尼亞圈子和反土耳其組織的壓力。土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）報道，外交部已傳召美國大使抗議。

外交部表示，國際法對種族滅絕有嚴格定義，1915年發生的事情不符合任何一項構成種族滅絕的條件，強調事件的本質不會因為政客現有政治動機或國內政治考慮而有所改變，並認為如此的態度只會扭曲歷史。

外交部提到，拜登於法律和道德層面都沒有權審判歷史，有關聲明沒有價值。

圖為2021年4月24日，亞美尼亞總理帕希尼揚於埃里溫出席儀式，紀念大屠殺106周年。（美聯社）

埃爾多安同日致信土耳其的亞美尼亞宗主教區主教，指圍繞有關事情的討論被第三方政治化，成為干預的工具，對任何人都沒有幫助。他表示，不應該忘記土耳其人和亞美尼亞人數以百年來一起生活的文化，重申想與亞美尼亞發展良好關係。

土耳其總統發言人卡倫（Ibrahim Kalin）表示，拜登應該看看自己國家的過去和現在。外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）則指，美國的聲明單純是出於民粹主義。