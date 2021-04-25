美國稱亞美尼亞大屠殺是種族滅絕

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-26 00:48

4月24日是亞美尼亞大屠殺106周年。美國總統拜登（Joe Biden）同日表示，1915年奧斯曼帝國屠殺亞美尼亞人構成種族滅絕。這個具歷史意義的宣告將激怒土耳其，或進一步損害兩國關係。

拜登發表聲明指，美國人向種族滅絕期間死亡的亞美尼亞人致敬。他表示，過去數十年，亞美尼亞移民以無數的方式豐富了美國，但他們從未忘記悲慘的歷史，「我們向他們的故事致敬，我們看到那份傷痛，我們確認這段歷史」。他解釋，將事件定性為種族滅絕不是為了怪罪別人，而是確保同樣的事情不會再發生。

美國高官也向記者表示，如此定性是為了向受害者致敬，強調華府仍然視安卡拉為重要的北約盟友。他指，拜登和土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）通話時除了提到將發表種族滅絕的聲明以外，還簡短討論兩國關係。官員透露，拜登提議於北約峰會時面對面就所有議題展開討論。

圖為2021年4月15日，美國總統拜登於白宮發言，談到俄羅斯問題。（美聯社）

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）表示，對亞美尼亞而言，承認大屠殺為種族滅絕是安全問題，尤其是經過去年區內發生的事情。他所指的是去年爆發的納卡衝突。

土耳其承認第一次世界大戰期間，很多居於奧斯曼帝國的亞美尼亞人於衝突被殺，但對死者數目提出質疑，並否認事件經過有系統的策劃，也不認為構成種族滅絕。

數十年以來，承認亞美尼亞種族滅絕的措施一直於美國國會遇阻，總統也避免定性為種族滅絕。2019年，美國參議院一致通過無約束力的決議案，定性為種族滅絕。