新冠肺炎｜美媒：印度疑瞞報死亡人數　實際或較現時多2至5倍

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-25 11:28

《紐約時報》4月24日發布由4名記者聯合撰寫的報道，描述印度火葬場、醫院和患者家庭情況，直指印度有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡病例遭忽視或少報，導致印度疫情造成的死亡人數被低估。密歇根大學專家説「這完全是一場數據大屠殺」，認為真實死亡人數是報告的2至5倍。

報道稱，印度正因新冠疫情陷入一場毀滅性的危機，醫院不堪重負，氧氣供應不足，絕望的人們在排隊就醫的隊伍中死去。這個國家已經進入緊急狀態，數以百萬計的印度人拒絕走出家門，對感染病毒的恐懼已經到了極端的地步。

印度人口年齡整體比大多數西方國家年輕得多。專家表示，這可能是印度每百萬人新冠死亡率相對較低的原因。但這個數字正在迅速攀升。與此同時，印度疫苗接種情況也不理想。儘管印度是「世界領先的疫苗製造商」，但接種過一針疫苗的印度人不足人口的10%。

報道指，愈來愈多的證據表明，印度實際死亡病例數字遠高於官方通報。印度政府每天都會報告超過30萬宗新增感染病例，創下世界紀錄，幾乎佔全球新增病例總數的一半。而專家表示，這些數字雖然已經令人震驚，但只代表了病毒實際傳播範圍的一小部分。

印度各地火葬場工作不停，從它們口中了解的死亡情況遠超官方數據。分析人士説，情緒緊張的政客和醫院管理人員可能少計或忽視了大量死亡人數。悲痛的家庭也可能掩藏了死者與疫情的聯繫，使這個人口逼近14億的國家情況更為複雜。

一直密切關注印度的密歇根大學流行病學家慕克吉（Bhramar Mukherjee）認為，「這完全是對數據的大屠殺。根據我們設計的所有模型，我們相信，真實死亡人數是報告的2至5倍。」

火葬場員工：這是上級指示

在印度西部古吉拉特邦艾哈邁達巴德（Ahmedab​​ad）的一個大型火葬場，明亮的橙色火焰照亮了夜空，一天24小時燃燒不滅，像一家永不關停的工廠。

工作人員巴伊（Suresh Bhai）説，他從未見過這樣沒有盡頭的遺體流水作業線。但在交給悲痛家屬的薄紙條上，他並未將死因標註為「新冠」，儘管死亡人數隨着病毒傳播而上升。

「疾病，疾病，疾病。我們是這麼寫的。」當被問及原因時，他説這是上級指示的，而上級並未回應媒體置評請求。

印度疫情惡化，火葬場不堪重負：

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根據世界衞生組織的説法，如果被認為是新冠疾病引發或由其「促成」的死亡，就應記錄為新冠相關死亡病例，即使此人此前患有癌症等疾病。

但在印度的許多地方，事情似乎並非如此。24日，印度官方報告了近35萬宗新增病例，死亡人數持續上升。在印度首都新德里一家醫院，醫生説，重症監護室的20名病人在供氧出現問題後死亡。醫生們將死亡歸咎於該市氧氣嚴重短缺。

「官員們這樣做是因為不想製造恐慌」

報道稱，在4月中旬的13天裏，印度中部大城市博帕爾（Bhopal）報告了41宗新冠相關死亡病例。但《紐約時報》調查該市按規範處理遺體的新冠死者火葬場及公墓後稱，同期死亡人數超過1,000人。

「很多死亡病例沒有被記錄在內。」當地心臟病專家高塔姆（G.C. Gautam）博士説，官員們這樣做是因為「他們不想製造恐慌」。