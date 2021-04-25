新冠疫苗｜全球接種疫苗總數突破10億劑　中美佔最多

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-25 09:59

法國傳媒根據207個國家和地區的官方接種數字進行統計，全球新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗接種已超過10億劑。不過大部分接種人口分佈在富裕國家，低收入國家的種接率依然十分低。

圖為3月18日，比利時一間疫苗中心正在準備阿斯利康疫苗。阿斯利康疫苗是目前全球最多國家採用的疫苗。（Reuters）

根據統計，以美國、中國和印度的接種數字最高。美國、中國和印度分別已接種2.25億、2.16億及1.38億劑疫苗，佔全球已接種劑數的58%。

若按人口比例計算，接種率最高的是以色列，以色列已有近六成的人口接種兩劑新冠疫苗。其次是阿聯酋，約51%的人口最少接種1劑疫苗；緊接的是49%的英國、42%的美國及41%的智利。

相比起來，歐盟27個國家接種了1.28億劑疫苗，只佔人口的21%；中國的2.16億劑疫苗更只佔總人口的15.5%。

然而統計指出，目前大部分已接種的人口分佈在富裕國家。受惠於世衛的COVAX計劃，低收入國家獲分發疫苗開始接種，但比率只佔總數的0.2%。其中有12個國家，包括朝鮮、坦桑尼亞、馬達加斯加等仍未開始接種疫苗。

至於以藥廠疫苗計算，目前有156個國家可以接種阿斯利康疫苗，其次是輝瑞（Pfizer）BioNTech疫苗，有91個國家使用。俄羅斯衛星V疫苗（Sputnik V）有32個國家，中國科興疫苗則有21個國家使用。