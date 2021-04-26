切爾諾貝爾核災35周年　烏克蘭計劃浴火重生　輻射問題仍是重點

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-26 00:00

日本福島核廢水問題近日成為外界關注焦點，而在35年前的4月26日，烏克蘭的切爾諾貝爾（Chernobyl）則發生人類史上首宗嚴重核災難。到了現代，這宗核災難的蹂躪痕跡仍然存在，不過烏克蘭政府則希望大家一洗對切爾諾貝爾的負面印象。

切爾諾貝爾的4號反應堆初1986年4月26日爆炸，導致最少30人當場喪生，再加上當時蘇聯政府延遲公布事件，令整個歐洲陷入輻射危機。當局之後疏散切爾諾貝爾附近地區超過10萬名民眾，並劃出封鎖區，只限有關人員進行除污工作。

4月12日，烏克蘭，荒廢的普里皮亞特（Pripyat）小鎮被樹木包圍。遠方可見切爾諾貝爾核電廠4號核反應爐，被新遮蔽結構體（New Safe Confinement，俗稱「新石棺」）覆蓋。（Gleb Garanich／路透社）

研究破解輻射影響下一代的疑慮

肇事的反應堆建築物已被俗稱「石棺」覆蓋，在2019年之後都沒有錄得輻射洩漏。一份由美國國家癌症研究所（NCI）專家耶格爾（Meredith Yeager）領導的最新研究發現，當年參與清理輻射的人士，所誕下的孩子並沒有出現基因變異，因此認為發生輻射遺傳下一代的可能非常罕見，亦同時為有意在日本福島成家立室的人帶來正面訊息。

不過另一份同期公布的研究則顯示，在切爾諾貝爾核災難後感染輻射的兒童，他們患上甲狀腺癌的風險明顯增加，但強調這些患者與其他地方同類病人的情況相近，治療方式沒有分別。

4月12日，烏克蘭，切爾諾貝爾核電廠附近的蘇聯Duga遠程警戒雷達。（Gleb Garanich／路透社）

烏克蘭：希望後疫情時代再有遊人到訪

至於切爾諾貝爾，即使有超過100人繼續在區內留守，並與抗輻射較強的野生熊及狼等動物共存，惟整個地區就像停留在1986年的事發後情景——空無一人的城鎮。而在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發前，切爾諾貝爾是著名的「暗黑旅遊」（Dark Tourism）熱門之選，再加上HBO同名劇集的加持，到訪人數增加一倍。

烏克蘭副環境部長Bohdan Borukhovskyi認為，切爾諾貝爾是一個充滿悲劇和回憶的地方，但同時亦象徵人類如何克服一個全球大災難所帶來的影響。他希望可以將當地重新塑造為「重生之地」，當中包括在普里皮亞特（Pripyat）修築道路，令遊客更易於探索這個廢墟之城。另外亦將禁區內劃為儲存國內其他核電廠所排出的核廢料中央設施，減低對鄰國俄羅斯的依賴，同時為基輔政府每年節省大約2億美元。