烏克蘭切爾諾貝爾附近發生森林大火　外界憂慮輻射或超標

烏克蘭切爾諾貝爾（Chernobyl）核電廠遺址附近的森林發生大火，截至4月11日，火勢仍未受到控制，外界憂慮幅射或威脅首都基輔（Kyiv）及鄰國俄羅斯。

從美國太空總署的衛星圖片顯示，烏克蘭北部的森林大火逐漸逼近切爾諾貝爾。（NASA圖片）

美國太空總署（NASA）網站4月10日公開圖片，指烏克蘭北部近日發生森林大火，而起火位置位於切爾諾貝爾附近。

NASA指，衛星在4月初觀測到切爾諾貝爾地區發生多宗火災，濃煙在8日更透過西北風吹到基輔上空，另外俄羅斯及白羅斯部分地區亦受到影響。

負責管理切爾諾貝爾禁區的部門表示，大火在過去一周已經焚燒超過8,600英畝土地，目前當局一共派出400名消防員、100輛消防車及多架直升機到現場撲救。

NASA引用《科學報告》（Scientific Report）2016年的一篇研究指，火災一旦蔓延至受放射性物質嚴重污染的地區，可能會導致原本已經沉積的放射性物質再次懸浮和飄散到其他地方。

當局指，火場附近的輻射讀數上升，但基輔的幅射水平仍然正常。不過當地周末可能吹強風，或令火勢威脅核電廠遺址及去核設備。

切爾諾貝爾核電廠的第四號反應堆在1986年4月26日發生爆炸，所洩漏的輻射威脅前蘇聯及大部份歐洲地區，受影響民眾數以萬計，當局之後將核電廠方圓28公里範圍劃為禁區，只准工作人員及指定觀光團進入。