印度疫情｜美國計劃提供援助　考慮輸送阿斯利康疫苗

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-04-26 03:29

印度新冠肺炎疫情持續惡化，國際社會將向印度提供協助應對疫情失控。美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長福奇（Anthony Fauci），昨(25日)表示，美國將考慮向印度輸送阿斯利康疫苗。

印度新冠肺炎疫情：圖為4月24日印度新德里一間錫克教廟宇向車內的患者提供氧氣。（AP）

美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）接受美國廣播公司（ABC）訪問時說：「我們真的必須做更多。」美國現時擁有大約3000萬劑阿斯利康疫苗，但這款疫苗尚未獲准在美國使用，福奇則指出，把阿斯利康疫苗輸送到印度的想法會是「要積極考慮的事情」。

印度連續多天單日新增確診數都超過30萬例。印度首都新德里首席部長表示，新冠病毒在新德里持續傳播，有必要延長封鎖，過去一周，新德里的新冠病毒檢測，陽性比率超過三成。另外，印度政府估計，這波疫情可能要在5月中才見頂，當局已增加醫用氧氣和藥物供應，及增加運送氧氣罐車輛。目前英國則計劃提供呼吸機等儀器，法國將提供氧氣方面的援助，歐盟和德國亦計劃提供援助。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據顯示，擁有超過13億人口的印度，目前全國確診總數逼近1700萬例，且有逾19萬人染疫病亡。